Poços de Caldas é o 3º destino mais procurado do Estado para Semana Santa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Com o feriado nacional da Sexta-feira Santa, mais popularmente conhecida como a sexta-feira da Paixão, no dia 7 de abril. O feriado, inclusive, é uma oportunidade de prolongar as datas do fim de semana para dias de folga, lazer e diversão.

Conforme a MaxMilhas, empresa especializada em promoções de passagens, hotéis e pacotes, Poços de Caldas, no Sul de Minas, é a terceira cidade mais procurada no Estado pelos turistas.

Em primeiro lugar aparece São Lourenço e, em segundo, Belo Horizonte. A lista inclui ainda Viçosa e Uberlândia.

Conhecida nacionalmente pelo turismo termal, Poços proporciona, além dos banhos e massagens realizados nos balneários termais, o turismo natural dos pontos turísticos como Parque do Cristo, Teleférico, Turismo Rural, além dos hotéis e acomodações que chamam atenção e o turismo gastronômico, com diversidade de bares e restaurantes, que vão dos pratos típicos mineiros às mais variadas delicias com o festival Gosto da Amazônia e Comida di Buteco que começa nessa semana.

Ainda tem a programação cultural da Semana Santa, que conta com encenações da paixão e morte de Cristo, no feriado de sexta-feira, 7 de abril, além da Vila de Páscoa, integrando também a campanha Minas Santa, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

A Vila de Páscoa fica de 7 a 06 de maio, onde crianças e adultos vão se encantar com a decoração interativa e brinquedos temáticos, na Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante).

Segundo o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, a expectativa é grande para este feriado. ” São uma das melhores datas para o nosso turismo e estamos otimistas. Segundo o sindicado dos hotéis, a cidade espera ter 90% de lotação. Temos muitos atrativos, além das nossas belezas naturais, culinária e também com a volta do teleférico que tem fomentado a curiosidade de todos.”