Poços de Caldas implementa motoboxes nas Avenidas João Pinheiro e Mansur Fraya

Em um compromisso com a segurança viária e bem-estar da população, a Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Defesa Social, dá início à instalação de motoboxes na cidade. Seguindo as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa iniciativa visa reduzir acidentes e proteger motociclistas, já demonstrando resultados positivos em outras cidades brasileiras.

O projeto teve seu início com a sinalização de área de espera para motociclistas na rua Capitão Orlando Manhães Barreto. Após avaliação positiva do projeto piloto, a iniciativa se expande agora para as Avenidas João Pinheiro e Mansur Fraya.

As motoboxes consistem em áreas demarcadas e exclusivas para motocicletas, posicionadas à frente da linha de retenção dos demais veículos nos cruzamentos semafóricos. Essa sinalização inovadora permite que os motociclistas ocupem o espaço reservado e iniciem seu trajeto antes dos outros veículos na abertura do sinal verde.

A implementação das motoboxes traz consigo diversos benefícios, não apenas para os motociclistas, mas para todos os usuários das vias:

Maior segurança para motociclistas: Reduz significativamente o risco de colisões e acidentes, protegendo a vida dos condutores de motos.

Fluidez do trânsito: Agiliza o fluxo de veículos nos cruzamentos, diminuindo congestionamentos e facilitando a circulação.

Menos poluição: Contribui para a qualidade do ar, pois as motos em movimento emitem menos poluentes quando paradas nas motoboxes.

Organização e respeito: Promove um trânsito mais organizado e respeitoso entre os diferentes tipos de veículos.

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, reforça o compromisso da Prefeitura com a segurança viária: “As motoboxes são ferramentas essenciais para reduzir acidentes e proteger a vida dos motociclistas. A Prefeitura de Poços de Caldas segue comprometida com a implementação de medidas que garantam a segurança de todos os usuários das vias. A instalação de motoboxes em pontos estratégicos da cidade é um passo importante nesse processo, e a iniciativa será constantemente monitorada e aprimorada para garantir sua efetividade.”