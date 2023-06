Poços de Caldas marca presença em Campeonato Brasileiro de Jet Ski, em Boa Esperança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da secretaria de turismo, marcou presença na Brazil Cup de Jet Ski 2023 para acompanhar a etapa final da modalidade, que aconteceu este final de semana na cidade mineira de Boa Esperança, conhecida como capital nacional da moto aquática.

A participação no evento trata-se de um trabalho em conjunto realizado pelas secretarias de Turismo e Esportes e Lazer, a fim de trazer para Poços de Caldas, eventos de abrangência nacional que possibilitem fomentar a atividade turística na cidade com eventos esportivos que atraiam número relevante de turistas, visando movimentar economicamente a rede hoteleira e comércio em geral.

O secretário municipal de Turismo, Israel Pereira, comentou que a ideia é fomentar o turismo da cidade em períodos de baixa temporada. “Existe um trabalho realizado dentro da secretaria de Turismo que é o diagnóstico da ocupação dos leitos existentes na rede hoteleira ao longo dos meses ano a ano, com isso estamos estudando trazer para a cidade de forma estratégica grandes eventos esportivos, culturais ou até mesmo corporativos para movimentar a economia da cidade em períodos de menor movimento”, salientou Pereira.

O diretor de Turismo, Hugo Rego, esteve presente em Boa Esperança para acompanhar o evento e voltou com uma boa impressão. “O intuito da nossa visita é para podermos estudar a possibilidade de trazer para Poços de Caldas uma etapa do campeonato, haja vista sempre ouvimos falar do quão movimentada a cidade de Boa Esperança fica quando da realização do evento. Pude perceber que a população aguarda de forma ansiosa pela competição que já é tradicional em Boa Esperança, sem contar que a cidade estava cheia de turistas de diversos Estados com a rede hoteleira toda ocupada”, comentou o diretor.

Já o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Henrique dos Santos, se mostrou otimista na possibilidade da realização de uma etapa do campeonato brasileiro de moto aquática em Poços de Caldas. “Estamos sempre trabalhando para trazer grandes eventos do cenário esportivo nacional para a cidade, e temos duas grandes represas que poderiam receber a competição que é a Represa Bortolan e a Represa do Cipó, se tudo der certo será mais um grande campeonato de expressão que poderá fazer parte do calendário anual de eventos esportivos”, complementou o secretário de Esportes e Lazer.

A etapa final do Brazil Cup foi realizada pela ASSEEMG – Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais em parceria com a prefeitura de Boa Esperança.