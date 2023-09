Poços de Caldas participa da 9º Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cidade apresenta seis ações dentro da programação, que tem como tema “Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro”

Poços de Caldas participa novamente da Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. O tema proposto pelo IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) para a edição de 2023 é “Caminhos Gerais: Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro”. A cidade vai contar com seis ações, distribuídas em seis itinerários distintos.

“São muitos os caminhos que transmitem as histórias, a arquitetura e as manifestações que conduzem aos bens culturais protegidos e reconhecidos em nosso município. Nossa ideia é aproximar o cidadão, entre moradores e turistas, professores da rede pública e privada, assim como integrantes de conselhos municipais, por meio de uma vivência em forma de roteiro, para que o conhecimento sobre o patrimônio poços-caldense seja difundido e preservado”, destaca a coordenadora da Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, Lícia Perote de Almeida.

Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Antônio Carlos Alvisi, o envolvimento do município nessa iniciativa é de grande importância. “Nossa participação evidencia as políticas públicas municipais de preservação do nosso patrimônio. Os trabalhos são fruto de uma parceria entre as secretarias de Planejamento, Turismo, Cultura e Educação, uma colaboração fundamental para o desenvolvimento das ações”, pontua.

A Jornada

A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais se inspirou na experiência francesa das Journées du Patrimoine. Partindo da premissa de que as ações de promoção e divulgação do patrimônio cultural são de fundamental importância para tornar mais efetiva a participação social e a gestão compartilhada das políticas de preservação do patrimônio cultural em nosso país, a iniciativa constituiu-se em uma experiência concreta e rica em possibilidades, capaz de reforçar a ideia de que as ações de proteção ao patrimônio cultural não são prerrogativas apenas dos órgãos públicos e que elas devem caminhar sempre na direção de um aprendizado coletivo, da valorização da diversidade cultural e de modo a contribuir para a criação de redes de circulação da produção cultural.

A realização da Jornada em Minas Gerais assumiu contornos próprios, com a participação de municípios e instituições culturais em torno de um mesmo objetivo, ou seja, de estimular e desenvolver atividades que sensibilizem a sociedade, favorecendo a transmissão dos valores culturais e promovendo sua inserção contemporânea em um projeto mais amplo de valorização da diversidade do patrimônio cultural mineiro.

Os roteiros

A 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais – Caminhos de Poços de Caldas acontecerá de 10 a 16 de setembro, conforme os seguintes roteiros:

1) 10/9 – domingo

Local: Saída da antiga estação ferroviária (CIT – Centro de Informações Turísticas)

Horário: 10H

Público-alvo: Moradores e turistas

Tema: “Caminhos coloniais: regiões onde predominam as influências e especificidades do período colonial”.

Ação: Companhia Teatral: Máscaras Vivas apresenta “Turismo em Cena: Caminhos do Imperador”.

Moradores e turistas são convidados a um passeio pela história de Poços de Caldas, por meio de apresentações que conduzem o público de forma lúdica aos pontos de interesse turístico da área central da cidade. Poços de Caldas recebeu a visita do Imperador Dom Pedro II e sua comitiva, em outubro de 1886, para a inauguração do Ramal de Caldas da Estrada de Ferro Mogiana. A população ficou em festa com a vinda da corte e esse acontecimento projetou a estância em todo o país. O Caminho do Imperador destaca os principais locais onde a comitiva passou. Atores vivem os personagens e o público acompanha a comitiva, desde a chegada à Estação Ferroviária, passando pelos locais visitados pelo casal imperial.

2) 12/9 – terça-feira

Local: Biblioteca Centenário (Espaço Cultural da Urca)

Horário: 18h

Público-alvo: Educadores (as) da Rede Pública Municipal de Ensino

Tema: “Caminhos literários: territórios que promovem a biografia e a obra de grandes escritores mineiros”.

Ação: Diálogo literário com escritores locais. Os escritores locais Hugo Pontes e Guilherme Teixeira conversam com os educadores sobre as obras de escritores mineiros e os caminhos literários do século XX em Poços de Caldas e em Minas Gerais.

3) 13/9 – quarta-feira

Local: Serra de São Domingos

Horário: 14h

Público-alvo: Conselheiros do CODEMA e do CONDEPHACT

Tema: “Caminhos ecológicos: rotas de preservação ambiental, patrimônio natural e turismo ecológico”.

Ação: “Serra de São Domingos: um passeio pela Paisagem Cultural e Patrimônio Ambiental de Poços de Caldas” A atividade prevista será uma visita à Serra de São Domingos (Parque do Cristo), com formato de vivência. O roteiro tem o objetivo de conceituar e apresentar a diversidade e atributos da Paisagem Cultural e Patrimônio Ambiental de Poços de Caldas, da Unidade de Conservação e sua diversidade. Serão abordados os temas Monumento e Parque Natural, Unidade de Conservação, Paisagem Cultural, Patrimônio Ambiental Urbano, Educação para o Patrimônio e a Educação Ambiental para a Conservação. O roteiro parte da Estação do Teleférico percorrendo o Parque do Cristo com seus atrativos, logradouros turísticos, espaços tombados, o parque natural e sua biodiversidade, o monumento natural e o patrimônio construído.

4) 14/9 – quinta-feira

Local: Museu Histórico e Geográfico

Horário: 18h

Público-alvo: Educadores (as) da Rede Pública Municipal de Ensino

Tema: “Caminhos de batalhas: territórios marcados por combates militares e diferentes tipos de conflitos armados”.

Ação: Palestra sobre a revolução de 1932.

O professor de história Yuri de Almeida Gonçalves fará uma abordagem para educadores sobre a história da revolução de 1932, que marcou a divisa dos dois Estados: Minas Gerais e São Paulo, sendo significativa para o município de Poços de Caldas, pois houve acampamento militar no local que ficou conhecido como “Ponto da Cascata”, no Marco Divisório. Pretende-se uma reflexão sobre a economia e as questões políticas da época.

5) 15/9 – sexta-feira

Local: Saída do Museu Histórico e Geográfico

Horário: 16h

Público-alvo: Moradores e turistas

Tema: “Caminhos imaginários: lendas, folclore, causos e contos misteriosos, histórias fantásticas, personagens míticos”.

Ação: Companhia Teatral: Monteiros e Lobatos apresenta: “Histórias, causos e lendas sulfurosas.”

Com pesquisa histórica de Clisthenis Betti, o roteiro tem início no Museu Histórico e Geográfico, quando um ator caracterizado como Coronel Agostinho recepciona as pessoas na parte exterior do que foi o casarão da família. Em seguida, a trupe segue para o Espaço Cultural da Urca, com um percurso guiado pelos fundos do Teatro Benigno Gaiga. Na sequência, o grupo visita o Parque José Affonso Junqueira e a Praça Pedro Sanches, onde os próprios homenageados contam suas histórias. A encenação segue pelas Thermas Antônio Carlos até o Calendário Floral. Baseado nas pesquisas de Nilza Botelho Megale, em sua obra “Memórias Históricas de Poços de Caldas”, o passeio acaba na Fonte Pedro Botelho, que teria sua origem em uma lenda diabólica, ligada ao cheiro de enxofre das águas quentes, sendo este o ponto principal da apresentação.



6) 16/9 – sábado

Local: Travessa Manoel Dias Simões

Horário: 10h

Público-alvo: Moradores e turistas

Tema: “Caminhos de religiosidade: manifestações e práticas religiosas presentes no estado”.

Ação: “Percurso da Santa Cruz – Inauguração da Escadaria”

Inauguração da escadaria que substitui o funicular e reconstrói o caminho que leva da Travessa Manoel Dias Simões, no centro da cidade, até a Capela de Santa Cruz, um dos bens tombados mais antigos do município, sendo o local que marca o início das manifestações religiosas e culturais da Festa de São Benedito de Poços de Caldas.