Poços de Caldas participa da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, na próxima quinta-feira

Um convite para que bibliotecas públicas e museus ampliem o horário de funcionamento uma vez por mês, oferecendo ao público, no período noturno, a oportunidade de participar de eventos culturais. Assim é a Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, com programação para a próxima quinta-feira, 14 de setembro.

Em Poços de Caldas, serão duas ações, na Biblioteca Municipal Centenário, no Espaço Cultural da Urca e no Museu Histórico e Geográfico. Esta é a segunda edição da iniciativa, uma ação do Governo de Minas, com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (DIMUS).

Na Biblioteca Centenário, às 19h30min, será realizado o lançamento do livro “Substanciar”, de poesia experimental e poesia concreta da autora poços-caldense Will Moreira, com mediação de Dani Silva. No livro, a autora brinca com as palavras e convida o leitor a redescobrir sua leitura a partir de poesias que fogem da norma.

Já no Museu Histórico e Geográfico, às 18h, haverá a palestra “Revolução de 1932”. O professor de história Yuri de Almeida Gonçalves fará uma abordagem para educadores sobre a história da revolução de 1932, que marcou a divisa dos dois Estados: Minas Gerais e São Paulo, sendo significativa para o município de Poços de Caldas. Esta ação integra também a programação da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais.

“A proposta quer trazer para as bibliotecas e para o Museu o público que não consegue acessar esses locais nos horários comerciais, além de incentivar iniciativas que demonstrem que esses equipamentos são locais vivos, dinâmicos, abertos e democráticos, importantes no desenvolvimento de ações artísticas, culturais e educacionais na cidade”, ressalta a coordenadora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Raissa de Melo.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas visa oferecer ao público a oportunidade de participar de exposições, saraus literários, clubes de leitura, encontros com escritores/as, oficinas de arte, exibições de vídeos, instalações culturais, performances artísticas, shows, apresentações de dança, espetáculos teatrais, realização de empréstimo de livros, dentre outras atrações, no período noturno, entre 18h e 22h.