Poços de Caldas realiza Seminário da Promoção da Igualdade Racial e Étnica Consciência Negra nesta quarta-feira (27)

Poços de Caldas sedia, na quarta-feira, 27 de novembro, o Seminário da Promoção da Igualdade Racial e Étnica Consciência Negra, no Espaço Cultural da Urca, a partir das 13h. O tema do seminário é “Violência racial, física, verbal, simbólica e institucional”.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada aqui.

O evento tem como objetivo incentivar o debate, promover a conscientização e desenvolver ações que possam ser implementadas em diferentes esferas da sociedade. Para isso, contará com a presença de profissionais e especialistas na área, que proporcionarão uma reflexão aprofundada sobre as estratégias de combate ao racismo.

Conheça os palestrantes:

Vanessa Leopoldo de Souza – palestra “Racismo Estrutural”

Advogada pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela UNOPAR. Graduada em Direito pela UNIFEOB. É palestrante nas temáticas: Direito do Trabalho e Previdenciário e sobre os Povos Negros, Indígenas e Quilombolas e suas relações com o Racismo e a Desigualdade Racial. É Presidente da Comissão de Igualdade Racial e integrante da Comissão de Direito na Escola da 25ª Subseção da OAB/MG.

Juiz Renato de Sousa Resende – palestra “Racismo: Direito do Trabalho”

Juiz do trabalho há 28 anos, pesquisador investigador em relações de trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal; e doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo.

Juliane Emiko Hissanaga Quaggio – palestra “Racismo: Violência Contra a Mulher”

Formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Ciências criminais, Delegada de Polícia do Estado de Minas Gerais desde 2008, esteve à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 2021 a outubro de 2024

Maria José de Souza (Tita) – palestra “Violência Racial: Preconceito X Discriminação”

Graduada em Filosofia, História e Pedagogia, especialista em Antropologia e Metodologia e mestre em Ciências Sociais. Foi professora do Ensino Médio e do Ensino Superior. Ativista social e política, foi vereadora em Poços de Caldas entre os anos de 2001 e 2004.

O evento é uma realização do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica (Compiré), órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo, que tem por finalidade, em âmbito municipal, instituir políticas que promovam a igualdade racial e étnica, cujo objetivo é o combate ao racismo, ao preconceito e às discriminações raciais e, sobretudo, às desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais.

Confira a programação:

Seminário da Promoção da Igualdade Racial e Étnica Consciência Negra

Local: Espaço Cultural da Urca

Data: 27/11/2024

13h – Credenciamento

14h – “Racismo Estrutural” – Palestrante Dra. Vanessa Leopoldo de Souza

14h45 – “Racismo: Direito do Trabalho” – Palestrante Dr. Juiz Renato de Sousa Resende

15h30 – Intervalo

16h – “Racismo: violência contra a mulher” – Palestrante Dra. Juliane Emiko Hissanga Quaggio

16h45 – “Violência Racial: preconceito x discriminação” Palestrante Maria José de Souza (Tita)

17h30 – Mesa Redonda

18h – Encerramento

Inscrições aqui.