Poços de Caldas recebe evento piloto do “Rota Doce” com participantes do maior reality show de gastronomia do país

No próximo dia 10 de janeiro, às 14h, o Mercado Cristo, no Parque do Cristo em Poços de Caldas, será palco de uma experiência gastronômica única: o evento “Rota Doce”. Esta masterclass especial reunirá três equipes formadas pelos talentosos participantes do maior reality show de gastronomia do Brasil, com o desafio de recriar pratos tradicionais da rica culinária mineira.

O evento será aberto ao público, e a degustação será destinada a 50 convidados dos realizadores. Durante o evento, os pratos serão servidos em formato de degustação para os convidados, que poderão participar dessa vivência exclusiva. Uma cozinha show será montada no local para aproximar o público dos chefs e oferecer um verdadeiro espetáculo de sabores e técnicas.

Idealizado pela chef confeiteira Maria Eugênia Sanches, mais conhecida como Marô, natural de Poços de Caldas e destaque da primeira temporada do programa “MasterChef Confeitaria”, o evento marca um momento de celebração e retribuição à cidade. Marô compartilha sua motivação para realizar o projeto:

“Tenho imensa gratidão por todo apoio que a minha cidade me deu durante essa jornada e não podia deixar de retribuir de alguma maneira. Meu crescimento profissional e pessoal foi completamente influenciado pela minha família e minha vida em Poços. Por isso, convidei meus colegas do reality para fazerem o que eles sabem fazer de melhor para vocês, além de conhecerem mais da nossa cidade.”

O “Rota Doce” é um evento piloto que promete ser levado a outras localidades em breve, mas Poços de Caldas, com seu charme e tradição cultural, foi escolhida para ser a cidade pioneira dessa experiência.

Os nomes dos integrantes das equipes participantes serão divulgados em breve.

Os realizadores do evento são Parque do Cristo, Vila Rural Frutícula e SOMOS Atelier de Cozinha.

Informações:

•Evento: Rota Doce – Masterclass Gastronômica

•Data: 10 de janeiro de 2025

•Horário: 14h

•Local: Mercado Cristo, Poços de Caldas – MG