Poços é contemplada em projeto de mapeamento de Gasoduto

O Plano Indicativo de Gasodutos e Transporte (PIG) que soma quase mil quilômetros e representa investimento superior de 20 bilhões executado pela EPE Empresa de Pesquisa Energética, contemplou Poços de Caldas no projeto que mapeou a construção de cinco novos gasodutos.

O estudo destaca que a conexão que abasteceria o município de Poços de Caldas deve ser classificada como gasoduto de transporte sendo considerada um ramal de tronco principal. O fato de o gasoduto cruzar o limite territorial de um estado exclui a possibilidade de ser classificado como duto de distribuição.

O gasoduto é uma rede de tubos que realiza o transporte de gás natural da região produtora, para a região consumidora. Em geral, esse processo percorre mais de 3 mil quilômetros. O gás natural é considerado como uma fonte de energia, que pode ser utilizada para o abastecimento de veículos nas indústrias e também em residências.

Nos últimos tempos, ele vem sendo utilizado de uma forma mais recorrente. Isto porque consiste em uma fonte menos poluente, por ser um combustível que gera menos resíduos.

Mas, para que ele chegue até o consumidor final, é necessária a construção de um gasoduto, que possa realizar o transporte do local de extração, até os pontos onde o gás será distribuído.

Então, podemos dizer que a instalação do gasoduto é uma resposta para as demandas de muitos setores da sociedade, uma vez que o gás da Bolívia é o responsável por 50% do consumo brasileiro.

Para a construção de um gasoduto, existem diversas técnicas e legislações que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, um determinado padrão deve ser seguido, para garantir não apenas o seu bom funcionamento e eficácia, mas também a sua segurança, por se tratar de um material inflamável.

Geralmente, a instalação dos tubos por onde passará o gás é realizada no subsolo, apresentando profundidade média de cerca de 1m. O mesmo poderá atravessar propriedades privadas, porém, respeitando uma distância de até 15m.

A área por onde o gasoduto passará deve ter mais ou menos 20m de largura, e pode ser chamada de ‘Faixa de servidão’. Esse terreno deverá receber manutenção constante, de forma que esteja sempre limpo e visível.

Deverá ser instalada, em um determinado local, uma estação de compressão, responsável por empurrar o gás. Assim, ele chegará até o local onde a pressão é menor, para viajar por toda a rede.

É justamente desta forma que ele chegará até as companhias distribuidoras, que contam com um sistema integrado de transporte.

A Faixa de Servidão do gasoduto precisa estar em uma distância de 15m das construções.