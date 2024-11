Poços se destaca no ranking de competitividade dos municípios brasileiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas subiu quinze posições em 2024, figurando no 64ª lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em agosto deste ano. O ranking classifica as cidades brasileiras de acordo com 65 indicadores, organizados em 13 pilares e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia.

A pesquisa lista 404 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE. Em 2023, Poços de Caldas ficou com o 79° lugar e, em 2024, subiu para 64ª posição. Entre os municípios mineiros, Poços também avançou. Em 2023 ocupava a nona colocação e, este ano, figura entre os 7 municípios mais competitivos do estado. Na região do sul de Minas, fica atrás apenas de Pouso Alegre.

O ranking é uma ferramenta poderosa que compara os maiores municípios brasileiros, avaliando uma série de indicadores que medem a eficiência e a qualidade da gestão pública local. Ao classificar os municípios, o ranking incentiva a melhoria contínua dos serviços públicos, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social.

A competitividade relacionada ao ranking se refere à capacidade dos governos locais de planejar e executar políticas que melhorem o bem-estar da população e atraiam investimentos. Essa competição saudável é desejavel, pois leva os municípios a buscarem constantemente o aperfeiçoamento de suas práticas, elevando o padrão de vida de seus cidadãos.

Os pilares avaliados na pesquisa são: sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano, telecomunicações.

Em nível nacional, Florianópolis (SC) segue na liderança do ranking pelo segundo ano consecutivo, seguida por São Paulo (SP) e Vitória (ES). Confira todos os dados do ranking aqui