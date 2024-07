Poços sedia 5ª etapa do Paulista de BMX no domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Depois de receber a 3ª etapa do Campeonato Mineiro de BMX no último fim de semana, Poços vai sediar agora uma fase do paulista da modalidade. No próximo domingo (7), acontece a 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX.

As provas serão no Parque Municipal Antonio Molinari, a partir das 10h. “Após a reforma, a pista de bicicross do Parque Municipal tornou-se uma referência para a toda a região”, comenta o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, o Pelé.

Entre as categorias estão Boys, Men, Woman, Girls, Cruiser, Master Championship, PCD e MTB. Os atletas terão um desafio a mais nesta edição. A etapa será de corte para convocação para o Brasileiro de BMX, que acontece em Curitiba (PR) em setembro. No sábado (6) e no domingo de manhã antes da abertura, haverá treinos dos competidores.

A competição é realizada pela Associação Paulista de Bicicross (APBMX) com organização do BMX Poços Clube e apoio da Secretaria Municipal de Esportes.