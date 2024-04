Poços segue esquema de vacinação dose única contra HPV

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Seguindo o Ministério da Saúde que adotou uma nova estratégia de vacinação contra o HPV: a partir de agora, o esquema será em dose única, substituindo o antigo modelo em duas aplicações. Com isso, praticamente dobra a capacidade de imunização dos estoques disponíveis no país.

A dose única da vacina HPV no Calendário Nacional de Vacinação está disponível em Poços para pessoas do sexo feminino e masculino de 09 a 14 anos de idade, em todas as salas de vacina, das 08h às 16h.

O principal objetivo é aumentar a adesão à vacinação e ampliar a cobertura vacinal, visando eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública. A recomendação da dose única foi embasada em estudos com evidências robustas sobre a eficácia do esquema frente às versões com duas ou três etapas. Além disso, o esquema segue as recomendações mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

A infecção pelo HPV também está associada ao desenvolvimento de verrugas anogenitais e papilomatose respiratória recorrente (PRR), patologias classificadas como benignas, do ponto de vista oncogênico, mas que causam grave comprometimento clínico e psicológico nos indivíduos afetados.