Nova sede da Adefip será inaugurada nesta sexta-feira (23)

Alice Dionisio

Nesta sexta-feira(23), a partir das 9h, será realizada a cerimônia de inauguração da sede própria da ADEFIP (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas).

O novo espaço foi doado oficialmente pela Prefeitura no dia 01/04/2022 e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Desde a sua doação o local foi ampliado e reformado. A sede está localizada à Rua Antônio Matavelli Sobrinho, n. 420, Vila Flora II, na zona oeste de Poços de Caldas.

A nova sede leva o nome de Gustavo José Gonçalves Tranche, um menininho de cadeira de rodas que nasceu do amor e trouxe para esse mundo uma alma peculiar, um brilho genuíno e uma capacidade de carregar no sorriso significados que não cabiam em palavras. O pequeno Gustavo escreveu sua história transformando vidas e tornou-se a razão para a criação do Centro de Reabilitação Multidisciplinar da ADEFIP. Anjo que sempre foi, o agora “embaixador” da ADEFIP, ganhou o céu e hoje empresta suas asas para que tantas outras pessoas aprendam a sonhar e voar.

O novo espaço conta com 45 salas, sendo uma sala sensorial (6D), piscina terapêutica, espaço para atividades de circo, teatro, fanfarra, dança e coral, mezanino, 8 banheiros, 5 vestiários, cozinha, área de convivência, salão multiuso, além do parquinho adaptado.

Hoje a ADEFIP possui 4 Centros, totalizando mais de 5000 atendimentos/mês gratuitos promovendo mais qualidade de vida, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência e seus familiares. A conquista da sede própria sempre foi o maior sonho da família ADEFIP.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.