Polícia encontra curral clandestino na zona rural

A equipe Patrulha Rural da Polícia Militar recebeu informações de que suposto curral foi construído com o fim de cercar gado para posteriormente transporta-los a receptadores.

A equipe realizou patrulha por toda região e conseguiu encontrar armação em madeira própria para o objetivo. Foi realizada uma incursão na mata na tentativa de encontrar suspeitos, mas nenhuma pessoa foi encontrada. Os militares entraram em contato com os proprietários da fazenda onde o curral clandestino foi localizado para que eles auxiliassem na destruição do aparato.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

