Polícia Militar apreende drogas em imóvel desocupado em Campestre

A Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem, 26, para investigar uma denúncia de tráfico de drogas em um imóvel desocupado na Avenida Antônio Carlos, no centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram nos fundos do imóvel, dentro de um armário, 30 tubos tipo eppendorf com cocaína, uma pedra de crack, uma balança de precisão e vários tubos tipo eppendorf vazios. Não havia ninguém na casa no momento da apreensão.

O proprietário do imóvel, um idoso de 70 anos, permitiu a entrada da polícia e informou que a casa está disponível para locação e atualmente sem inquilinos.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

