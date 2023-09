Polícia Militar apreende menor e prende autor de tráfico em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de terça-feira, 05, por volta das 17h23min, a Polícia Militar foi acionada e compareceu à Rua C, Bairro Vila Abreu em Botelhos, após receber diversas ligações anônimas relatando que no local estavam dois homens, aparentemente praticando tráfico de drogas, haja vista o grande fluxo de pessoas reconhecidas como usuárias de drogas, as quais chegavam, entregavam dinheiro e deles recebia algo.

Uma vez que o local possui ampla área de vegetação, foi acionado reforço policial, com abordagem dos dois denunciados, um menor de idade, 17 anos e outro maior, com 18 anos. Com a aproximação do efetivo policial os dois empreenderam fuga a pé e ingressaram na mata.

Mas foram cercados, interceptados e contidos pelos militares. Quando da busca pessoal, foi encontrado com o autor uma pedra de crack e com o adolescente foram encontrados materiais para embalar droga, a quantia de R$ 40,00 em papel-moeda e 20 pedras de crack.

O autor foi preso e o menor foi apreendido, passaram por exames comprobatórios de sua integridade física junto ao Hospital São José e a seguir, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, com o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM