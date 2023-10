Polícia Militar apreende menor infrator por homicídio consumado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Morreu no final da tarde de terça-feira, 10, um dos estudantes esfaqueado durante um ataque registrado na Escola Profissional Dom Bosco. Outros três adolescentes também feridos durante o ataque continuam internados em estado grave.

Às 17h03min, de terça-feira, 10, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência grave na Escola Profissional Dom Bosco, localizada em Poços de Caldas. Informações preliminares relatavam um ataque perpetrado por um indivíduo armado com uma faca contra estudantes da instituição de ensino.

Uma guarnição da Rondas Ostensivas com Cães Adestrados (ROCCA), situada nas proximidades, respondeu prontamente ao chamado e se dirigiu ao local indicado para averiguar a denúncia. No local, os policiais se depararam com dois adolescentes do sexo masculino que estavam caídos no chão, recebendo auxílio de populares que estavam nas proximidades do portão onde ocorreu o incidente.

O autor do ataque foi detido pelas testemunhas e se encontrava sob contenção até a chegada das forças policiais adicionais, que se mobilizaram para prestar assistência imediata. Dada a gravidade da situação, o agressor foi imediatamente colocado no compartimento de segurança de uma viatura policial e encaminhado ao Hospital Margarita Morales para avaliação médica.

Enquanto isso, outras viaturas permaneceram no local para prestar socorro aos demais adolescentes feridos durante o incidente.

Um dos jovens feridos, de apenas 13 anos do sexo masculino, foi transportado para o Hospital Santa Casa por uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Uma jovem de 17 anos, do sexo feminino, relatou ter sido atingida por um golpe de faca durante o ataque. Com a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ela recebeu atendimento médico antes de ser encaminhada ao Hospital Santa Casa.

Uma mãe, identificada como M.C., compartilhou seu relato angustiante, informando que estava esperando sua filha no portão da escola desde as 16:57. Quando finalmente encontrou sua filha, esta lhe informou que o agressor estava armado com uma faca. As duas conseguiram fugir para o veículo, mas durante o tumulto, a filha foi ferida por uma facada. Diante da gravidade da situação, M.C. imediatamente conduziu sua filha para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em seu veículo particular.

Após o exame médico, o autor do ataque apresentou ferimentos no lado esquerdo do rosto, alegando ter sido agredido por populares após ser contido. Ele foi, então, conduzido ao Quartel da 129ª Companhia Tático Móvel para o registro da ocorrência. Durante o depoimento, o autor revelou ser um ex-aluno do Colégio Dom Bosco até o ano de 2021 e afirmou ter sido vítima de bullying na instituição. Após solicitar aos pais a transferência para outra escola, ele tomou a decisão de atacar os estudantes como forma de vingança, utilizando uma faca que pegou na cozinha de sua casa.

O agressor admitiu que sua intenção era ceifar a vida dos alunos de sua antiga sala, mas percebeu que eles frequentavam a escola apenas no período matutino. Como resultado, atacou todos os estudantes que conseguiu encontrar. Após o último ataque, ele largou a faca no chão e esperou ser contido pelas testemunhas.

A Polícia Civil e a Perícia Científica foram acionadas para conduzir suas investigações no local. Conselheiras tutelares também estiveram presentes no quartel durante a confecção do registro da ocorrência, e o pai do autor o acompanhou durante sua permanência na unidade.

Infelizmente, o Hospital Santa Casa confirmou o óbito da vítima L.W.S. devido à gravidade dos ferimentos. Após o registro da ocorrência, o menor infrator foi conduzido à delegacia para prestar depoimento à autoridade policial, sendo a faca utilizada no ataque apreendida como prova.

Autor: Menor infrator, masculino, 14 anos (ferimentos leves).

Vítima: Adolescente do sexo masculino, 13 anos (ferimentos graves).

Vítima: Adolescente do sexo masculino, 14 anos (fatal).

Vítima: Adolescente do sexo feminino, 13 anos (ferimentos graves).

Vítima: Adolescente do sexo feminino, 17 anos (ferimentos graves).