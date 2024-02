Polícia Militar apreende menor infrator por tráfico de drogas em Andradas

Na tarde de ontem, 07, por volta das 14h54min, uma operação policial foi deflagrada pela Polícia Militar na cidade de Andradas, situada no estado de Minas Gerais. O objetivo da ação era combater e desmantelar uma área utilizada para o tráfico de drogas ilícitas, localizada na Rua A, no Bairro Sete de Setembro.

Ao chegarem ao local, os policiais observaram uma intensa movimentação de usuários de drogas. Foi nesse momento que surpreenderam e abordaram um suspeito do sexo masculino, que alegou ter 17 anos de idade. Durante a busca pessoal, foram encontradas 24 pedras de crack e a quantia de R$ 47,00 em posse do suspeito.

Enquanto o boletim de ocorrência estava sendo confeccionado, a mãe do suspeito compareceu ao quartel e forneceu a verdadeira identidade dele, revelando que na verdade era maior de idade. O indivíduo, já detido, foi devidamente identificado, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilícito apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

