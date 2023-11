Veículo é apreendido com sinais de adulteração em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma ação realizada nesta quinta-feira, 16, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um Ford Fusion de cor branca, com placas de Sarzedo/MG, com sinais de adulteração em circulação na via pública.

A intervenção teve início após a polícia receber uma denúncia sobre o referido veículo, suspeito de ser clonado. As autoridades rastrearam o automóvel e efetuaram a abordagem na Rodovia MGC 267, no Bairro Castro e Gaiga.

Ao abordar o condutor, um indivíduo do sexo masculino com 24 anos de idade, este afirmou ter adquirido o veículo há aproximadamente 30 dias e apresentou os documentos exigidos. No entanto, durante a vistoria, os policiais constataram sinais de adulteração no chassi e no número do motor do veículo.

Através da identificação da placa e em contato com a verdadeira proprietária, uma mulher de 40 anos, foi revelado que o veículo original estava sob sua posse em Sarzedo. A equipe policial, então, confirmou se tratar de um veículo clonado. O automóvel foi imediatamente apreendido e removido por um guincho ao pátio credenciado pelo Detran/MG.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM