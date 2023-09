Poços de Caldas recebe o Galeria Rock Fest

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começa nessa quinta-feira, dia 28, a partir das 18h, no Parque José Afonso Junqueira, o “Galeria Rock Fest”, evento que traz para Poços de Caldas a internacionalmente renomada Galeria do Rock de São Paulo.

O evento, que acontece de quinta a domingo (28 de setembro a 01 de outubro), é aberto para o público (sem cobrança de ingresso) e pretende fazer com que poços-caldense e turistas vivam uma experiência diferenciada.

Nesse sentido, o “Galeria Rock Fest” contará com atrações e atividades até então inéditas para serem exibidas, absorvidas e usufruídas pelo público. Será um evento de integração entre arte, esporte, comida e músicas para unir amigos, familiares e visitantes em uma experiência ainda inédita em Poços de Caldas.

Com muito som ao vivo, o “Galeria Rock Fest” estará oferecendo 14 atrações musicais. Por se tratar de um evento que pretende trazer novidades para a cultura e entretenimento, o “Galeria Rock Fest” terá a presença Antonio Souza (Presidente da Galeria do Rock), além do artista Cusco Rebel, que deverá surpreender ao realizar arte em grafite em equipamentos que serão instalados no local. De maneira a conectar ainda mais o visitante a essa experiência, haverá um simulador de asa delta que sobrevoará vários locais do país. Integrando o esporte com a cultura rock n’ roll (outra prática habitual da Galeria do Rock), na área de lazer do evento será instalada uma mini-rampa para os skatistas realizarem manobras, uma tabela de basquete para os praticantes da modalidade se divertirem, além de espaço de brinquedos e atividades ao público infantil. Tatuagens e diversos sorteios de brindes serão realizados durante o evento, dentre eles, o combo com uma completa Experiência Galeria Rock Fest.

Durante os quatro dias de evento a essência da Galeria da Rock estará presente em Poços de Caldas. Dessa maneira, alguns estandes de lojistas do centro comercial de São Paulo também abrilhantarão o evento. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Cultura, realização do núcleo Carimbo Cultural com coprodução de Natividade Eventos, o Galeria Rock Fest é produzido por Leandro Bertozzi, Alexandre Natividade, Sandra Matos, Bruno Fernández e João Carlos Pessôa.

Confira a programação do Galeria Rock Fest

Quinta (28 de setembro)

* Arabella – 18h30

* The Blues Family – 21h

Sexta (29 de setembro)

* The Bartos e Banda – 18h30

* Guns n’ Roses Cover Brazil – 21h

Sábado (30 de setembro)

* Iron Blood – 12h30

* Maverick Laurah – 14h30

* Viva La Vida! – 16h30

* After That – 18h30

* Vaka Loka com João da Nica – 21h

Domingo (01 de outubro)

* Wet Sun – 12h

* Harmônica – 14h

* Fernanda Rossi canta Rita Lee- 16h

* Miaral – 18h

* ACDC Cover – 20h30