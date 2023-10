O Procon de Poços divulgou uma nova pesquisa de preços do botijão de gás doméstico. De acordo com o levantamento, o gás caiu 0,52% para retirada no depósito e 0,50% para entrega.

Os preços variam de R$ 105 a R$ 115. Ao todo, foram pesquisados 15 estabelecimentos de Poços de Caldas.

Confira a pesquisa abaixo.

Pesquisa-de-Gas-outubro

