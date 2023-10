Polícia Militar atende denúncia de infração contra crianças em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de sábado, 21 de outubro, por volta das 13h37min, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada e compareceu à Av. São Jorge, bairro São Jorge, para atendimento de denúncia de infração contra crianças.

No local, a equipe realizou contato com a solicitante, sexo feminino, 30 anos, a qual relatou que reside naquele terreno e que no imóvel há mais moradias pertencentes a outras famílias, entre elas a do suspeito, sexo masculino, 27 anos.

Aos policiais ela disse, que uma criança, de 10 anos, que mora no local, relatou à família que naquele dia o suspeito teria passado as mãos nas três crianças de 05 e 06 anos que ali brincavam.

Com a chegada da equipe policial ao local foi possível avistar o suspeito deitado no chão, muito machucado. Ele relatou que não sabe ao certo o motivo, que estava em casa deitado, quando vários indivíduos entraram e começaram a agredi-lo com socos, chutes e pauladas, mas não soube identificar essas pessoas. Acrescentou ainda ser esquizofrênico.

Ele foi socorrido até a UPA, onde recebeu atendimento médico, com posterior encaminhamento ao hospital Santa Casa, onde recebeu atendimento e orientações acerca de uma cirurgia que deveria realizar devido às lesões sofridas.

As crianças, acompanhadas de seus responsáveis legais foram direcionadas ao hospital Santa Casa, para receberem atendimento pediátrico e não foram detectados contato físico por debaixo das vestimentas, nem sinais de violência. Todas as partes foram liberadas no local. A investigação seguirá pela Polícia Civil.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM