Polícia Militar captura dupla envolvida em receptação e recupera veículo roubado

Em uma ação de patrulhamento preventivo realizado na tarde de ontem, 24, por volta das 15h52min, na Avenida Mansur Frayha, a Polícia Militar logrou êxito na prisão de dois suspeitos de receptação, recuperando um veículo Ford/Fiesta prata, placa OQE0916, que havia sido subtraído em 22 de janeiro de 2024.

Segundo informações recebidas via rádio, os suspeitos, portando facas, perpetraram o roubo do veículo mencionado, além de um telefone celular Galaxy A10, um cartão do banco C6 Bank, um iPhone 12 Pro e quantia em dinheiro.

As equipes policiais, com suporte da aeronave Pégasus, identificaram o automóvel no estacionamento do Restaurante Capiau. Durante a abordagem aos indivíduos, um deles admitiu ter descartado as chaves para evitar responsabilidades legais. Em uma revista pessoal, um dos suspeitos foi encontrado com uma substância suspeita, aparentemente maconha, e portava a quantia de R$ 174,75. No interior do veículo, foram localizadas duas facas utilizadas durante o assalto.

Os detidos, dois indivíduos de 27 e 25 anos, foram presos em flagrante, encaminhados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente à delegacia local. O veículo recuperado foi apreendido e removido ao pátio credenciado. Testemunhas afirmam que a dupla chegou ao estabelecimento com o veículo roubado, sendo possível confirmar os fatos através das câmeras de monitoramento do local.

ALCO – 29° BPM