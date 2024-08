Polícia Militar captura foragido da justiça após perseguição na zona sul de Poços de Caldas

A Polícia Militar capturou nesta quarta-feira, 28, um foragido da justiça após uma intensa perseguição na zona sul de Poços de Caldas. A operação teve início quando a PM avistou um veículo Gol, cor branca, estacionado na contramão na Rua Juliano Dias, no bairro COBAB.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor do carro empreendeu fuga, dando início a uma perseguição pelas ruas do bairro. Apesar das ordens de parada, o motorista ignorou os comandos e continuou a fugir em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos demais usuários da via.

A perseguição levou a uma operação de cerco e bloqueio. Uma viatura foi posicionada próximo ao trevo da Alcoa, mas o condutor não respeitou o bloqueio e continuou sua fuga. Em manobras perigosas, o veículo transitou pela contramão e forçou outros motoristas a desviarem para evitar colisões.

Dado o alto risco envolvido, os policiais realizaram disparos para interceptar o veículo. Após quase colidir com um caminhão, o suspeito jogou o carro para o acostamento, onde foi finalmente abordado e preso.

Durante a abordagem, foram encontrados no veículo e com o suspeito duas porções de substância semelhante à maconha, R$ 674 em dinheiro e dois telefones celulares. O homem, de 30 anos, estava foragido da justiça e foi preso em flagrante.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.