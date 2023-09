Polícia Militar captura suspeitos de homicídio tentado na Zona Sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 25, a Polícia Militar efetuou a prisão de dois indivíduos, com idades de 28 e 37 anos, sob suspeitas de tentativa de homicídio. O incidente ocorreu por volta das 20h30min, na Avenida Maria Barbosa, situada no bairro COHAB, zona sul da cidade.

De acordo com informações, um dos suspeitos teria ameaçado e disparado contra um homem de 30 anos, resultando em uma tentativa de homicídio. O incidente ocorreu na quadra de skate da Zona Sul, onde a vítima, conhecida pelo apelido “Vermelhinho”, havia sido baleado no braço e costela do lado direito.

As equipes policiais, incluindo o Tático Móvel e a ROCCA, conseguiram localizar e deter os suspeitos, apreendendo também a arma de fogo utilizada no crime, juntamente com o veículo que foi empregado na ação criminosa.

Ao término da ação, foram efetuadas duas prisões, e as autoridades apreenderam um revólver calibre 32, além de três munições deflagradas e duas munições picotadas. Os detidos foram conduzidos às autoridades competentes para a adoção das devidas providências legais. A vítima foi medicado e está em observação na Santa Casa.

ALCO – 29º BPM