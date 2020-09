Em menos de quatro meses, homem é preso pela terceira vez por dirigir embriagado

Um homem de 45 anos, foi preso no final da tarde de ontem (27), na BR 459, por dirigir embriagado. Segundo a PRF, essa foi a terceira vez, em menos de quatro meses, que o condutor recebe voz de prisão. As duas anteriores haviam sido em junho e agosto.

O motorista é inabilitado e estava com hálito etílico, andar cambaleante, desorientação e fala enrolada. Ele se submeteu ao teste do bafômetro e o resultado apresentou 1,05 mg de álcool por litro de ar expirado.

O condutor afirmou não ter ingerido nada. Foram lavrados os respectivos autos de infração de trânsito e o veículo foi removido para o pátio contratado em Poços de Caldas.

