Poços de Caldas tem saldo positivo na geração de empregos

O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgou nesta quinta-feira (28), a atualização de dados referentes a geração de empregos em março de 2022. Poços de Caldas de forma consecutiva, fechou este mês com saldo positivo na geração de empregos.

Foram 2.482 admissões contra 2.129 demissões registradas no município, fechando com saldo de 353 vagas. Somados os últimos 12 meses, o município totaliza desde março de 2021, 3.170 postos positivos de trabalho, com carteira assinada. No mês passado, Poços registrou saldo positivo de 291 vagas e com atualização, no acumulado de todos os meses do ano, em 2022 o município totaliza 349 vagas de emprego.

Agora em março, no setor de serviços saldo positivo de 267 vagas; construção saldo positivo de 12 vagas; 34 novas vagas na indústria; comércio saldo positivo de 54 vagas e agropecuária saldo negativo de 14 vagas.

Ainda segundo os dados divulgados, no aspecto regional, o município de Pouso Alegre gerou em março 641 vagas; Varginha 335; Itajubá 119, Extrema gerou 91 vagas, e Alfenas 24 vagas.

Os dados do Caged, têm sua divulgação mensal com referência ao mês anterior da publicação dos dados.