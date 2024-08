Polícia Militar de Caldas apreende menor por direção perigosa

Na tarde de terça-feira, 06, a Polícia Militar de Caldas apreendeu um adolescente de 15 anos por direção perigosa. O incidente ocorreu durante um patrulhamento preventivo na Rua Santo Antônio, no centro de Santa Rita de Caldas.

Os policiais notaram uma motocicleta Honda/CG preta sem retrovisores, conduzida pelo menor. Ao receber ordem de parada, o adolescente fugiu em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito e colocando em risco a segurança de veículos e pedestres. Durante a perseguição, o condutor realizou manobras perigosas pelas ruas da cidade.

A motocicleta foi interceptada nas proximidades do parque de exposições, em área rural. O menor tentou escapar a pé, mas foi rapidamente alcançado e apreendido. O veículo também foi recolhido. O adolescente foi levado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM

