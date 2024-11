Polícia Militar de Poços de Caldas apreende menores por tráfico de drogas

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu dois menores de idade na tarde desta quarta-feira, 07, após uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Jardim dos Estados. Por volta das 17h, durante patrulhamento pela Rua João de Parolis, a PM foi informada de que dois indivíduos, ambos de pele morena e vestindo blusas escuras, estariam comercializando entorpecentes em frente a um bar na Rua Professora Wanda Milani, conhecida como ponto de tráfico.

Ao chegar ao local indicado, os policiais avistaram os suspeitos, que, ao notarem a presença da viatura, começaram a agir de maneira suspeita, olhando para os lados e mexendo nos bolsos. Diante da atitude, a dupla foi abordada e, durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 62,10, sete pedras de crack e uma porção de maconha, escondidos em uma pochete.

Os menores, de 16 e 17 anos, foram apreendidos e conduzidos à delegacia. A PM segue reforçando o combate ao tráfico de drogas na cidade.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.