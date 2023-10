Polícia Militar de Poços de Caldas recupera veículo furtado após informações da PRF

Às 23h07min da noite desta terça-feira, 03, a Polícia Militar de Poços de Caldas, recuperou um veículo VW Voyage, cor prata (placa EYI-7434), que havia sido furtado no dia 14 de junho de 2023. O automóvel foi encontrado abandonado na Rua Pardal, Condomínio Morada dos Pássaros, após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) fornecer informações sobre sua localização.

Segundo informações das autoridades, a PRF comunicou à Polícia Militar sobre a possível localização do veículo na Estrada de Acesso ao Bairro Morada dos Pássaros, desencadeando uma ação imediata por parte das forças de segurança. O veículo, que estava abandonado, foi prontamente recuperado pela equipe policial e posteriormente removido para um pátio credenciado da região. A Perícia não compareceu ao local.

ALCO – 29ºBPM

