Jovem infrator envolvido em série de delitos é apreendido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante uma operação de rotina, a Polícia Militar efetuou a detenção de um jovem infrator do sexo masculino, com 16 anos de idade, após a emissão de um mandado de busca e apreensão. O adolescente estava sendo procurado por evasão de um estabelecimento educacional, prática de estelionato e envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem ocorreu no sábado, 30, na Rua Nelo Viti, bairro Santa Augusta, em resposta a uma chamada de emergência de um açougue local, onde o suspeito havia cometido um golpe.

No dia anterior, o infrator havia adquirido diversos produtos no açougue, utilizando um pagamento fraudulento via Pix. Ao notar a presença da polícia, o jovem tentou empreender fuga, porém foi detido após uma breve perseguição. Durante a revista, foram encontradas sete porções de crack, além de R$ 87,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular.

Em interrogatório, o adolescente admitiu sua participação no golpe, confessando ter consumido integralmente os produtos adquiridos ilegalmente, entre carnes e bebidas, resultando em um prejuízo total de R$ 517,00 ao estabelecimento comercial.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material ilícito apreendido, para as devidas providências legais.

ALCO – 29º BPM