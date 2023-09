Polícia Militar detém suspeito de furto em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 18, por volta das 23h35min, as autoridades policiais de Poços de Caldas, foram acionadas em resposta a uma denúncia de furto em um estabelecimento comercial situado na Rua Francisco Salles, no bairro Centro.

Segundo informações preliminares, dois indivíduos teriam invadido o local ao pular o muro e fugido carregando uma máquina de limpeza, acondicionada em um saco plástico de cor preta.

As forças policiais rapidamente iniciaram diligências para localizar os suspeitos e recuperar o objeto furtado. Durante a operação, um homem de 40 anos de idade, do sexo masculino, foi abordado nas proximidades com a máquina de limpeza em sua posse. Questionado pelas autoridades, o suspeito confessou sua participação no ato criminoso, embora tenha negado a cumplicidade de outras pessoas no ocorrido.

A vítima do furto, um homem de 42 anos de idade, também do sexo masculino, reconheceu a máquina como sendo de sua propriedade, reforçando as evidências contra o suspeito.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido pelas autoridades e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material furtado, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM