Polícia Militar e Polícia Civil realizam operação de busca e apreensão em Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira, 31, por volta das 07h, equipes do 29º Batalhão de Polícia Militar (29 BPM) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizaram uma operação conjunta em Poços de Caldas, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Maria Imaculada e Itamaraty.

A operação teve como alvo indivíduos envolvidos em crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais ilícitos e produtos provenientes de furtos.

Os resultados da operação incluem a prisão de um homem de 23 anos e uma mulher de 26 anos, que foram conduzidos pelas autoridades; um menor de 15 anos foi apreendido; sete telefones celulares foram recolhidos; 216 buchas de maconha e 273 pedras de crack foram apreendidas; três tabletes de maconha e uma balança de precisão foram encontrados; um rádio HT, pertencente à 10ª Companhia de Bombeiros Militar (10 Cia BM), foi confiscado; a quantia de R$ 4.710,00 em dinheiro, além de 1 dólar americano; um notebook e diversas joias também foram recolhidos.

A operação visa combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região, além de desarticular redes criminosas envolvidas em atividades ilícitas.

ALCO – 29º BPM

