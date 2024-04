Polícia Militar intensifica busca por responsáveis por roubo de veículo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada deste domingo, 31, por volta das 02h06min, a Polícia Militar de Poços de Caldas registrou um assalto de veículo na Av. Mansur Frayha, no Bairro Jardim Elizabeth.

No local, os agentes encontraram um homem de 45 anos, identificado como controlador de acesso de uma concessionária de veículos situada na região. Segundo relato da vítima, por volta de 01h00min, ele estava em seu veículo VW/Gol, de cor branca e com placa registrada em Poços de Caldas-MG, estacionado no estabelecimento comercial, quando foi abordado por quatro indivíduos.

Armados e agressivos, os criminosos ordenaram que a vítima abandonasse o veículo, ameaçando-o gravemente. Sob coerção, o controlador de acesso foi forçado a descer do automóvel, permitindo que os assaltantes assumissem o controle do mesmo e empreendessem fuga do local.

A Polícia Militar tem intensificado as diligências para localizar o veículo roubado e prender os responsáveis pelo ato criminoso, entretanto, até o momento, sem êxito.

ALCO – 29° BPM