Polícia Militar lança Semana Nacional do Trânsito em Poços de Caldas

O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) lançou nesta quarta-feira, 18, a Semana Nacional do Trânsito, que ocorrerá de 18 a 25 de setembro em toda a área do Batalhão, com blitzes educativas e palestras.

Em Poços de Caldas, a ação será realizada em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e a Guarda Municipal.

Nesta edição, a campanha educativa traz o tema “Paz no trânsito começa por você!”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de adotar atitudes responsáveis ao volante.

