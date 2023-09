Polícia Militar prende autores de tráfico ilícito de drogas em Poços de Caldas

Na noite de terça-feira, 12, a Polícia Militar de Poços de Caldas, realizou uma operação que resultou na prisão de dois indivíduos envolvidos no tráfico ilícito de drogas. Os suspeitos, um homem de 22 anos identificado como motoboy e uma mulher de 26 anos vendedora, foram detidos durante uma patrulha de rotina no Bairro Nossa Senhora da Saúde.

A abordagem ocorreu na Rua Doutor Francisco Faria Lobato, quando a equipe de patrulhamento observou comportamento suspeito por parte dos envolvidos. Uma busca minuciosa pessoal e uma varredura no local revelaram uma quantidade significativa de substâncias ilícitas em posse dos suspeitos. Os materiais apreendidos incluíam 22 pedras fracionadas de crack, 22 tabletes prensados de maconha, 15 buchas de maconha, 01 cigarro de maconha, 14 papelotes de cocaína, 02 comprimidos de LSD, 03 comprimidos de MDMA, 07 buchas de haxixe e a quantia de R$ 1.664,00 em dinheiro.

Após a apreensão dos materiais e a prisão dos envolvidos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local, onde aguardarão procedimentos legais. Além disso, o veículo utilizado pelos suspeitos, um Fiat/Stiller Sporting Dual de cor vermelha com placas de Joinville, Santa Catarina, foi apreendido e removido por um guincho ao pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN/MG).

ALCO 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.