Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 08, por volta das 20h18, uma operação da Polícia Militar foi conduzida na Av. Santo Antônio, bairro Centro, na cidade de Poços de Caldas-MG, resultando na captura de um indivíduo foragido da justiça. O suspeito, um homem de 27 anos, foi alvo da abordagem policial.

Durante a revista pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado em posse do indivíduo. Entretanto, ao realizar uma verificação nos registros pessoais do suspeito através do sistema informatizado, as autoridades constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado a uma condenação por crime contra o patrimônio.

O suspeito foi imediatamente informado sobre o mandado de prisão e detido. Posteriormente, ele foi conduzido a uma Unidade de Saúde para avaliação de sua integridade física e, em seguida, encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas-MG.

ALCO -29° BPM