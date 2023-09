Polícia Militar prende homem em flagrante por danos ao patrimônio em colégio no centro

Na madrugada do dia 8 de setembro, a equipe ROCCA da Polícia Militar, em ação de patrulhamento na região central da cidade, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo por vandalismo no muro do Colégio Jesus Maria José.

A ação policial se deu de forma ágil, quando os agentes surpreenderam o suspeito em pleno ato de vandalismo, causando danos ao patrimônio escolar. Ao perceber a aproximação das autoridades, o infrator lançou um recipiente de spray sobre um ponto de ônibus nas proximidades, na tentativa de escapar da captura.

Com precisão, a equipe da ROCCA não apenas apreendeu o material utilizado pelo indivíduo para cometer os atos de vandalismo, como também deteve o homem de 22 anos, identificado como o autor dos danos ao Colégio. O suspeito estava na companhia de sua namorada, uma jovem de 19 anos, que também foi abordada pelas autoridades para fins de investigação.

ALCO – 29º BPM

