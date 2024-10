Polícia Militar prende homem por tentativa de furto em Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, 17, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 50 anos por tentativa de furto. A detenção ocorreu após o suspeito ser abordado por um segurança de um supermercado no centro da cidade, onde tentava furtar três peças de carne e três caixas de bebida lácteas.

Os produtos furtados foram apreendidos, e o autor da tentativa foi levado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.