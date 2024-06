Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Andradas

Nesta quinta-feira, 27, por volta das 12h55min, a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por suspeita de tráfico de drogas na Praça Dr. Alcides Mosconi, localizada no Centro de Andradas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre a atividade ilícita na região.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram o suspeito, que tentou fugir de bicicleta. Durante a perseguição, ele abandonou a bicicleta e um invólucro preto, que continha 18 buchas de maconha. Após ser capturado, a polícia encontrou com o suspeito R$ 54,00 em dinheiro e um telefone celular.

O jovem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi formalmente autuado. Os materiais apreendidos foram entregues às autoridades competentes para prosseguimento das investigações.

ALCO – 29° BPM

