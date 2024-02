Polícia Militar prende suspeitos de receptação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de receptação em Poços de Caldas. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 22, após um residente do sexo masculino, de 41 anos, da Rua Dulce Custódio Apolinário, no Residencial Morumbi comunicar aos militares de ter notado atividades suspeitas enquanto estava em sua residência. O relato indicou que o latido incessante de seu cachorro o levou a verificar o quintal, onde avistou indivíduos observando a propriedade por cima do muro, antes de se retirarem rapidamente da área.

A análise das câmeras de vigilância instaladas na residência corroborou os eventos, registrando a chegada de um veículo GM/Corsa, de cor azul, nas proximidades da casa, de onde desembarcaram dois suspeitos que, em seguida, escalaram o muro. Com base nessas informações, as autoridades empreenderam uma operação de rastreamento, localizando o veículo suspeito na Rua Correa Neto. Ao consultar o sistema policial, os agentes constataram que o veículo estava associado a um caso de furto ou roubo ocorrido no Conjunto Habitacional em 15 de fevereiro de 2024.

Ao tentarem abordar o veículo, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga, sendo perseguido até a Avenida Engenheiro Ubirajara Machado de Morais. Após uma intensa perseguição, os dois ocupantes do veículo, ambos do sexo masculino, com idades de 33 e 23 anos, foram capturados pelas forças policiais. Eles foram imediatamente detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

O veículo em questão foi removido do local pela equipe de guincho designada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (DETRAN-MG) para ser encaminhado ao pátio credenciado.

ALCO – 29º BPM