Polícia militar prende traficante de drogas na pista de “skate” da zona sul

A Polícia Militar deflagrou uma operação de batida policial na pista de skate localizada na zona sul de Poços de Caldas. Com a participação das equipes do Tático Móvel, ROCCA e outras unidades de policiamento da área, o resultado foi a prisão bem-sucedida de um indivíduo que tentou fugir ao avistar as equipes, mas foi capturado e detido.

Durante a abordagem, as autoridades encontraram no trajeto em que o suspeito tentou escapar, além de uma busca conduzida pelo cão farejador na pista de skate, dois tabletes e vinte e três buchas de maconha, três papelotes de cocaína, uma pedra bruta de crack e outras dez já fracionadas.

O homem preso em flagrante, identificado como P.H. C. S., tem 18 anos e responderá por tráfico de drogas. As evidências apreendidas serão fundamentais para a investigação do caso e contribuirão para o combate ao tráfico na região.