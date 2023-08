Polícia Militar realiza grande apreensão de drogas no bairro São José em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma operação conjunta da equipe do Tático Móvel e da Rondas Ostensivas com Cães Adestrados (ROCCA), realizada neste domingo, 27, resultou em uma apreensão de drogas de grandes proporções. As forças de segurança agiram com base em denúncias de narcotráfico que estavam sendo realizado na Rua dos Lírios, no bairro São José.

Ao adentrarem a área após um trabalho de monitoramento, os agentes lograram êxito ao apreenderem onze tabletes e vinte e cinco buchas de substância com características compatíveis com maconha. Além disso, uma notável pedra de entorpecente em dimensões consideráveis, acompanhada de cinquenta e oito unidades de crack, também foi retirada de circulação. O material confiscado incluiu ainda quarenta e oito pinos contendo cocaína, bem como duas balanças, uma peneira de plástico e uma soma de R$ 1.169,85 em numerário.

Apesar da vigilância prévia realizada pela Polícia antes da operação, nenhum suspeito foi detido.

ALCO 29° BPM