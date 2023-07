Polícia Militar realiza prisão de indivíduo por dirigir gerando perigo de dano e adulteração de veículo

Durante um patrulhamento na região do distrito de Botelhos, no bairro São Gonçalo, a Polícia Militar conduziu uma operação que resultou na prisão de um indivíduo por infrações de trânsito e adulteração veicular. A ação aconteceu por volta das 20h30, desta sexta-feira, 21 de julho.

Os policiais avistaram um homem conduzindo uma motocicleta preta, sem fazer uso do capacete, o que imediatamente despertou a atenção da equipe. Ao notar a presença policial, o condutor tentou empreender fuga em alta velocidade, levantando suspeitas sobre suas ações.

Diante da atitude suspeita, a equipe de policiais ordenou que o condutor parasse por meio de sinais visuais e sonoros da viatura, entretanto, suas ordens foram ignoradas. Desse modo, deu-se início a uma perseguição ao condutor que, em determinado momento, perdeu o controle da motocicleta ao tentar realizar uma curva, resultando em uma queda.

Identificado como um homem de 18 anos e constatada sua falta de habilitação, durante a busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, a motocicleta conduzida por ele encontrava-se sem placa e com os chassis adulterados. Uma consulta realizada via COPOM revelou ainda que o veículo possuía débitos de licenciamento.

Ao ser abordado, o condutor alegou ter fugido por estar nervoso com a presença policial, e afirmou que a motocicleta era de procedência duvidosa. Diante das evidências, o autor foi detido por adulteração de veículo, condução perigosa e desobediência.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio de recolhimento. O indivíduo detido será submetido ao devido processo legal para responder por suas ações perante a justiça.

ALCO – 29° BPM

