Polícia Militar recupera veículo furtado em operação em Poços de Caldas

Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Militar em Poços de Caldas desencadeou no dia 30 de março de 2024, uma operação que resultou na recuperação de um veículo furtado. O automóvel em questão é uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor prata, com placa registrada em Poços de Caldas-MG, que havia sido reportada como furtada desde o dia 10/03/2024. Segundo informações, a motocicleta estava sendo vista transitando pelo Bairro Nova Aparecida.

As equipes policiais prontamente agiram e conseguiram localizar o veículo na Alameda Nova Oriente, no bairro Campo do Retirinho. A motocicleta foi removida pelo guincho para o pátio credenciado pelo DETRAN-MG para procedimentos adicionais. Até o momento, nenhum indivíduo foi detido.

ALCO – 29° BPM

