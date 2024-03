Polícia Militar recupera veículo furtado em operação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma ação coordenada, a Polícia Militar de Poços de Caldas-MG, atendendo a uma denúncia, deslocou-se na tarde de ontem, 18, por volta das 15h21min, para a Rua Padre José Geraldo Oblatos Omi, no Bairro Maria Imaculada, para verificar a localização de um veículo Fiat/Uno, cor branca, com placa de Poços de Caldas-MG, que havia sido reportado como furtado em 16 de março de 2023, na Avenida Mãe dos Homens.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo em uma oficina da região. O mecânico responsável, um homem de 37 anos, informou que havia sido contratado para realizar reparos no automóvel. Após averiguações, o veículo foi removido pela equipe de guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG para procedimentos legais.

No entanto, o suposto autor do furto, um homem de 38 anos, não foi localizado durante a operação. As autoridades seguem com as investigações para identificar e localizar o suspeito.

ALCO – 29º BPM