Polícia Militar registra acidente de trânsito com duas vítimas em Poços de Caldas

Na noite de domingo, 20, por volta das 20h55min, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao cruzamento das ruas Costa Rica e Argentina, em apoio ao Bombeiro Militar, para atendimento de ocorrência de acidente de trênsito com vítima.

Conforme informações fornecidas pelas autoridades, as vítimas já haviam sido socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Santa Casa. O acidente envolveu duas motocicletas, uma Yamaha/YBR 150 de cor branca, com placa de Poços de Caldas, e uma Honda/CBX 250 Twister de cor amarela, também emplacada na mesma cidade.

Testemunhas relataram que a motocicleta Yamaha/YBR 150 estava trafegando pela Rua Costa Rica e, no momento de cruzar com a Rua Argentina, colidiu com a motocicleta Honda/CBX 250 Twister. A equipe policial presente no local buscou estabelecer contato com os condutores das motocicletas. A condutora da YBR, uma mulher de 21 anos, e o condutor da CBX 250, um homem de 40 anos, no entanto, encontravam-se em estado grave devido aos ferimentos sofridos no impacto, impossibilitando o fornecimento de seus relatos.

Uma equipe da Perícia Técnica compareceu ao local do acidente e realizou os procedimentos de praxe para análise das circunstâncias que levaram à colisão. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos envolvidos no acidente foram liberados para seus respectivos custodiantes, os quais estavam devidamente habilitados para tal.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM