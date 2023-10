Polícia Militar registra acidente de trânsito com vítima em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No início da madrugada de hoje, 30, por volta das 00h40min, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, no bairro Jardim Bandeirantes.

No local, as autoridades constataram que um veículo Jeep Renegade, de cor branca e ano 2021, registrado em Poços de Caldas, havia saído da pista e colidido violentamente contra uma coluna de concreto pertencente a um restaurante local, causando danos significativos. O condutor, um homem de 42 anos, informou às autoridades que estava a caminho de buscar sua filha, de 15 anos, em um evento e, ao retornar para casa, foi acometido pelo sono, resultando na perda do controle do veículo em uma pista molhada devido à chuva. Isso culminou na colisão com a coluna do estabelecimento.

O condutor apresentava lesões no rosto, boca, pernas e reclamava de dores pelo corpo. A passageira, de acordo com os paramédicos do SAMU que atenderam a ocorrência, apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo e também queixava-se de dores em diversas partes do corpo. Ambos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital Santa Casa para receber assistência médica.

Familiares das vítimas acionaram um serviço de guincho, que prontamente removeu o veículo do local. O veículo estava devidamente licenciado.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM