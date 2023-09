Polícia Militar registra roubo consumado de veículo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Motorista de aplicativo, sexo masculino, 62 anos, acionou a Polícia Militar por volta das 22h18min desta terça-feira, 05. Ele relatou aos policiais que recebeu uma solicitação de corrida na Rua Osvaldo Paiva, Bairro Augusto de Almeida, onde embarcaram três indivíduos aparentando a idade de 30 anos, os quais trajavam roupas escuras. Ao chegar no local de desembarque, na Rua Descridio Antônio Silva, Jardim Amaryllis, um dos autores laçou o pescoço da vítima com uma corda e outro autor passou a desferir golpes de canivete em seu peito.

A vítima conseguiu fugir, solicitando ajuda para um transeunte. Os autores evadiram com o veículo GM/Prisma Maxx, cor preta, ano 2010, placas EMI6B17, CALDAS/MG, tomando rumo ainda desconhecido. Eles levaram também o aparelho de telefone celular da vítima e a quantia de R$ 180,00.

A vitima, com ferimentos leves, foi encaminhada para atendimento médico na UPA. As equipes policiais continuam no rastreamento do veículo e prisão dos autores e conta com o apoio da população. Quem tiver informações sobre a autoria do crime, bem como a localização do veículo, poderá efetuar contato para o Disque Denúncia 181 e serviço de Emergência Policial 190, com total sigilo da identidade do denunciante.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM