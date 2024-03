Polícia Militar prende autor de roubo em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Campestre prendeu na noite de ontem, 20, um homem de 27 anos, suspeito de envolvimento em um caso de roubo na cidade. O incidente ocorreu por volta das 22h00. Enquanto isso, um segundo suspeito permanece em fuga.

Durante um patrulhamento de rotina, os policiais encontraram um homem de 28 anos, vítima de um assalto. Segundo seu relato, enquanto caminhava pela Rua Dona Ica, próximo à esquina com a Rua José Borges Franco, no Bairro COHAB I, foi abordado por dois indivíduos, um deles reconhecido pela vítima. O suspeito, com uma das mãos no bolso, simulava portar uma arma e exigiu que a vítima entregasse a quantia de R$ 20,00. Diante da recusa, o agressor desferiu um chute na barriga da vítima e exigiu a entrega de seu relógio de pulso e telefone celular. Após o violento roubo, os criminosos fugiram a pé, deixando o local em direção desconhecida.

As autoridades iniciaram imediatamente uma busca pelos suspeitos, conseguindo localizar um deles, um homem de 27 anos, em sua residência. O indivíduo foi detido, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde local e posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Na ocasião da prisão, foi recuperada a faca utilizada no crime. As diligências para capturar o segundo suspeito ainda estão em andamento.

ALCO – 29º BPM