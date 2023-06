Prefeitura de Poços participa de HortiTec em Holambra

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho por meio do setor de Fomento Agropecuário, participou da 28ª HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, realizada no município de Holambra entre os dia 21 e 23 de junho.

Considerado o maior evento hortifrutícola da América Latina, a Hortitec reuniu produtores, profissionais do setor e representantes institucionais de toda a cadeia produtiva. O público visitante, formado por produtores dedicado à produção de flores, frutas, hortaliças e florestais e demais profissionais do setor.

Poços de Caldas foi representada pelo coordenador de Fomento Agropecuário, Cláudio Torres, Joaquim Gonçalves, Laura Lima e produtores da Agripoços – Cooperativa da Agricultura Familiar de Poços de Caldas, voltada a produção de alimentos saudáveis. Fundada em novembro de 2019 por agricultores familiares de Poços de Caldas, Botelhos, Andradas, Caldas, Campestre, Ouro Fino e Ipuiuna busca ser uma referência para o setor de frutas, legumes e verduras da região. Ao todo, são mais de 70 famílias cooperadas que produzem alimentos de qualidade e de forma sustentável, tais como banana, batata, tomate, feijão, mandioquinha, cenoura, beterraba, alface, cheiro-verde, chuchu, brócolis, feijão, café, milho, vagem, acelga, entre outros produtos.

Os grandes desafios do setor foram discutidos nos estandes, ainda teve painéis de debate e reuniões setoriais. A questão da rastreabilidade dos produtos hortifrúti, foi tema, pois representa um obstáculo para muitos produtores. Daí a importância de conhecer tecnologias e métodos que podem contribuir neste e nos demais processos, além de outros desafios que vão do plantio à mesa do consumidor, como perdas no transporte e armazenamento.

O coordenador de Fomento Agropecuário da SEDET, Cláudio Torres, ressalta a importância do evento. ” Podemos acompanhar as novidades do mercado, obter novas informações e fazer contatos com outros produtores. Agradecemos a parceria do Sebrae e Sicredi.”